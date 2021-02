VIDEO AMARCORD – Mihajlovic, due punizioni in Inter-Roma. E fa la conta

Sinisa Mihajlovic Bologna-Cagliari

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 febbraio 2005. A San Siro la Roma cade 2-0 sotto i colpi di Sinisa Mihajlovic.

NEL SEGNO DEL DUE – Inter-Roma del 12 febbraio 2005 è una sfida all’insegna del due. Innanzitutto, le reti: i nerazzurri vincono 2-0 in modo tutto sommato agile. Ed entrambe portano le firme di Sinisa Mihajlovic. Il difensore è uno specialista delle punizioni, e sceglie proprio questo modo per abbattere la Roma. La prima punizione arriva al 23′ del primo tempo. Philippe Mexes si fa ammonire atterrando Adriano all’altezza della trequarti, sul centro-destra. Il serbo si incarica della battuta e beffa Ivan Pelizzoli sul primo palo. La seconda rete arriva infine in pieno recupero, al 92′. Altro fallo di Mexes, che riceve il secondo giallo (il due torna sempre) e viene espulso. La punizione è sempre all’altezza dei venticinque metri, ma più centrale: nessun problema per Mihajlovic, che fa scendere la palla vicino al palo sinistro. Prestazione chirurgica del serbo, che nel corso della ripresa si rende protagonista di un siparietto con Adriano: prima della battuta di un’altra punizione, i due specialisti scelgono il battitore giocando a pari e dispari. Vince il brasiliano, ma il suo tiro si infrange sulla barriera. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivediamo la doppietta di Mihajlovic: