VIDEO AMARCORD – Matthaus leva la rivincita alla Roma: rigore e punti all’Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’8 settembre 1991. In casa della Roma passano i nerazzurri, grazie a una trasformazione decisiva di Lothar Matthaus.

MINIMO SFORZO – Alla seconda giornata della Serie A 1991/92, l’Inter vince in casa della Roma, rialzandosi dopo il pareggio casalingo contro il Foggia. Nella Capitale i nerazzurri conducono il gioco per tutta la gara, senza mai trovare la via del gol. Dall’altro lato, Walter Zenga viene impegnato solo una volta nei 90 minuti. I giallorossi sperano di “vendicare” la sconfitta di quattro mesi fa in finale di Coppa UEFA, ma non c’è rivincita. Per sbloccare la gara serve però un evento fuori dall’ordinario, ed è ciò che accade all’85’. Massimo Ciocci, neo-entrato, è bravo a guadagnarsi un calcio di rigore, che Lothar Matthaus trasforma di potenza. L’Inter si impone coì 0-1: prima vittoria di Corrado Orrico sulla panchina nerazzurra. Rivediamo gli highlights nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: