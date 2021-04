Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 aprile 1991. Matthaus e Klinsmann firmano il 2-0 sullo Sporting CP: è finale di Coppa UEFA!

PRIMA VOLTA – La sera del 24 aprile 1991 si torna a respirare aria di gloria in casa Inter. A San Siro i nerazzurri disputano la semifinale di ritorno di Coppa UEFA contro lo Sporting CP. All’andata in Portogallo termina 0-0, si decide quindi tutto al ritorno. E l’Inter chiude i conti già nel primo tempo. Al 15′ Lothar Matthaus trasforma il rigore del vantaggio. E al 35′ arriva il raddoppio, ancora con timbro teutonico. Jurgen Klinsmann è il più lesto ad approfittare della respinta del portiere portoghese, e la palla del 2-0 entra in rete dopo un rimpallo sulla traversa. Finisce 2-0 e l’Inter torna a giocare (e vincerà) una finale europea a diciannove anni di distanza dall’ultima volta. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube di “Michael Beshay”: