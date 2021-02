VIDEO AMARCORD – Maicon spacca la porta nel 2-3 di Udinese-Inter

Maicon (Photo by Giuseppe Bellini/Getty Images)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 febbraio 2010. In casa dell’Udinese i nerazzurri vanno subito sotto, ma poi completano la rimonta già nel primo tempo. Maicon si contraddistingue per un eurogol al volo.

POTENZA – Il 28 febbraio 2010 l’Inter si presenta in casa dell’Udinese dopo i due 0-0 consecutivi contro Napoli e Sampdoria. Agli uomini di José Mourinho serve assolutamente una vittoria, ma le cose si mettono male da subito. Dopo poco più di un minuto, i padroni di casa passano in vantaggio con Simone Pepe, che chiude una ripartenza letale. I nerazzurri riescono però a pareggiare subito: al 6′ Mario Balotelli piazza una botta da fuori, che non lascia scampo al futuro interista Samir Handanovic. Poi al minuto 21 si completa la rimonta: l’Inter sviluppa un triangolo ampio sulla destra, con Maicon che lancia lungo la linea per Diego Milito. Il Principe si allarga e poi cross per Goran Pandev al limite dell’area: il macedone tocca al volo di sinistro per l’accorrente Maicon, che conclude con un bolide tremendo da pochi passi. La rimonta si completa poi nell’ultimo minuto del primo tempo: cross di Balotelli dalla sinistra e deviazione di testa di Milito, che trova l’1-3. Nella riprese l’Udinese torna sotto, con un rigore di Antonio Di Natale al 52′. La gara si conclude 2-3: rivediamo gli highlights nel video YouTube di “mrpronostico”: