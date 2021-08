VIDEO AMARCORD – Jovetic fa esplodere San Siro, l’Inter vince al 93′

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 agosto 2015. Alla prima di campionato contro l’Atalanta, il gol-vittoria porta la firma di Jovetic.

ALL’ULTIMO RESPIRO – La prima giornata della Serie A 2015/16 vede affrontarsi Inter e Atalanta a San Siro. Roberto Mancini vuole presentare alcuni dei migliori colpi della sessione estiva, Stevan Jovetic in primis. Il montenegrino ex Manchester City parte in panchina, ma dopo 15′ è già costretto a subentrare al capitano Mauro Icardi. Tuttavia la gara non riesce a sbloccarsi, nonostante i bergamaschi restino in dieci al 71′ per doppio giallo (in cinque minuti) a Carlos Carmona. Ma ci pensa JoJo, che all’ultimo secondo del tempo di recupero trova un bellissimo destro a giro dal limite, che fa esplodere San Siro e regala la vittoria all’Inter. Rivediamo gli highlights nel video YouTube del canale ufficiale della Lega Serie A: