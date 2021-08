VIDEO AMARCORD – Zanetti di rigore, Mourinho vince il primo trofeo all’Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 agosto 2008. Alla prima gara sulla panchina nerazzurra, Mourinho alza il primo trofeo. Nella finale di Supercoppa Italiana decide il rigore di capitan Zanetti.

CHI BEN COMINCIA – Il 24 agosto 2008 segna l’esordio di José Mourinho sulla panchina dell’Inter, e l’occasione è la finale di Supercoppa Italiana. Per il terzo anno consecutivo l’avversaria è la Roma, che resiste bene alle offensive nerazzurre. Al 18′ Sulley Muntari trova il primo gol al debutto con l’Inter firmando l’1-0 con un mancino violento in area. Ma i nerazzurri sprecano troppe occasioni per il raddoppio, e allo scossare dell’ora di gioco Daniele De Rossi pareggia con un destro dalla distanza. All’84’ Mario Balotelli riporta in vantaggio i nerazzurri saltando Doni con un tocco sotto a tu per tu, ma al 90′ arriva ancora il 2-2 di Mirko Vucinic sugli sviluppi di un angolo. I supplementari passano indenni e il vincitore va decretato ai rigori: Dejan Stankovic e Francesco Totti (quest’ultimo al tiro decisivo) colpiscono la traversa, a oltranza Julio Cesar neutralizza Juan. L’ultimo rigore tocca al capitano Javier Zanetti, che dagli undici metri trasforma e firma la vittoria. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube del club nerazzurro: