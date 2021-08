VIDEO AMARCORD – Inter, epica rimonta: da 0-3 a 4-3 in Supercoppa alla Roma!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 agosto 2006. Contro la Roma i nerazzurri firmano una rimonta storica, chiusa da una rete magistrale di Luis Figo. La Supercoppa Italiana per il secondo anno consecutivo veste nerazzurro.

SECONDA DI FILA – Il 26 agosto 2006 l’Inter apre la prima stagione del calcio italiano senza la Juventus in Serie A alzando un trofeo. A San Siro va in scena la Supercoppa Italiana, con la Roma avversaria per l’occasione (come nella precedente finale di Coppa Italia). E i giallorossi partono in modo a dir poco perfetto: al 34′ il risultato recita già 0-3. I marcatori sono Amantino Mancini, che firma il vantaggio al 12′, e Alberto Aquilani che firma una doppietta beffando entrambe le volte la difesa dell’Inter. Prima dell’intervallo Patrick Vieira segna, di testa, il gol dell’1-3 che smorza la negatività. Di testa è anche il gol di Hernan Crespo al 65′, che celebra al meglio il suo ritorno in nerazzurro. Poi, a un quarto d’ora dalla fine, ancora Vieira trova il gol che vale l’incredibile 3-3. La partita si prolunga così ai supplementari e viene risolta dalla classe magnificente di Luis Figo. Il numero 7, al 94′, pennella una punizione perfetta dai venti metri, firmando il 4-3 definitivo. I nerazzurri bissano così il successo dell’anno precedente. Rivediamo la splendida rimonta nerazzurra nel video YouTube di “Enki2011”: