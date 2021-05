Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 26 maggio 2019. Per il secondo anno consecutivo, i nerazzurri conquistano un posto in Champions League all’ultima giornata. Decisiva la folle vittoria per 2-1 sull’Empoli.

CARDIOPALMA – Con la vittoria al fotofinish contro la Lazio, il 20 maggio 2018, l’Inter era tornata finalmente in Champions League (vedi video). Ma la rincorsa della stagione precedente non era bastata, e così i nerazzurri si ritrovano ad inseguire il quarto posto anche all’ultima giornata della stagione 2018/19. Stavolta si gioca a San Siro, e di fronte c’è l’Empoli alla ricerca della salvezza. Succede tutto nel secondo tempo, regalando tre quarti d’ora da infarto ai tifosi sugli spalti (e non solo). Al 51′ Keita Baldé Diao firma il vantaggio Inter, da subentrato, con un destro chirurgico da fuori area. Pochi minuti dopo Mauro Icardi ha l’occasione per raddoppiare, ma si fa neutralizzare un rigore da Bartlomiej Dragowski, mettendo definitivamente fine al suo rapporto coi nerazzurri. Lo shock regala coraggio ai toscani, che al 76′ pareggiano con Hamed Junior Traoré. Così sarebbe il Milan, che nel frattempo batte 2-3 la SPAL, ad arrivare quarto. Inizia così l’ultimo folle quarto d’ora, che vede l’Inter prima raddoppiare – finalmente – con Radja Nainggolan all’81’. Poi respinge ogni assalto dell’Empoli, con una prova super di Samir Handanovic che cementa il 2-1 finale, mentre Dalbert Henrique fa una serie di disastri e Danilo D’Ambrosio fa un miracolo evitando un gol sicuro calciando sulla sua traversa. In pieno recupero Marcelo Brozovic fa tris da centrocampo, ma Keita ha fatto fallo su Dragowski che stava rientrando in porta: il VAR annulla e mostra il secondo giallo al senegalese. Ma tra infinite sofferenze il risultato arriva comunque. Rivediamo gli highlights della gara nel video YouTube della Lega Serie A: