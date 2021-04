VIDEO AMARCORD – L’Inter gioca la partita perfetta: 3-1 al Barcellona!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 aprile 2010. I nerazzurri firmano un autentico capolavoro, superando 3-1 il Barcellona nella semifinale d’andata della Champions League 2009/10.

CAPOLAVORO TECNICO – Inter-Barcellona, semifinale d’andata della Champions League 2009/10, ha già il suo intoccabile posto nella storia nerazzurra. Il 20 aprile 2010, a San Siro, va in scena una delle partite più belle in 113 anni di storia della Beneamata. Tanta è la voglia di rivalsa della squadra di José Mourinho, dopo aver incontrato i blaugrana già nei gironi di quella edizione (0-0 a San Siro, 2-0 al Camp Nou). In quella sera di primavera, il Barcellona colpisce a freddo, passando in vantaggio al 19′ con Pedro. Un gol che demolisce sul nascere le speranze dell’Inter. Ma che in realtà trova la forza per reagire. Al 30′ Wesley Sneijder trova il pareggio, battendo liberamente in area su assist di Diego Milito. Ancora il numero 22 è protagonista al terzo minuto della ripresa. Lanciato in verticale da Goran Pandev, il Principe si allarga e serve Maicon sul taglio. Il Colosso stoppa e batte istantaneamente a rete con la punta, da distanza ravvicinata, per il 2-1 Inter. Proprio Milito completa la gara perfetta, segnando il 3-1 di testa al 61′, su assist sporco di Sneijder. Rivediamo la gara perfetta nel video YouTube di “WebManiaForum”: