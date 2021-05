VIDEO AMARCORD – Inter, 0-6 a Bologna nel prologo dello scudetto

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 maggio 1989. Il prologo dello scudetto dei record è a Bologna: sei gol a sette giorni dallo scontro diretto col Napoli.

DAL CALCIO… AL TENNIS! – Trentadue anni fa l’Inter batteva 0-6 il Bologna nella ventinovesima giornata di Serie A 1988-1989. Un successo straordinario, l’ennesimo della squadra di Giovanni Trapattoni nella corsa verso il tredicesimo scudetto. Dopo mezz’ora l’episodio che segna il match: il centrocampista rossoblù Renato Villa salva un gol fatto sulla linea di porta con la mano, inevitabile l’espulsione e il calcio rigore trasformato da Lothar Matthäus. È nella ripresa che i nerazzurri si scatenano, con due doppiette: Ramon Diaz segna a porta vuota al 53′ e replica al 67′, in mezzo tocca ad Aldo Serena al 64′ in pallonetto e all’83’ indisturbato su lancio di Matthaus. A quattro minuti dal termine chiude il set tennistico Gianfranco Matteoli, con una battuta all’incrocio dei pali che sancisce lo 0-6 finale. Complice la contemporanea vittoria del Napoli per 4-1 sul Torino restano sette i punti di vantaggio sul secondo posto, con lo scontro diretto in programma il 28 maggio come prima chance per chiudere i giochi. Che sarà sfruttata al meglio per uno scudetto ancora oggi memorabile. Di seguito il video di Bologna-Inter dall’account YouTube “SerieAclassics”.