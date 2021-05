VIDEO AMARCORD – Ince croce ma anche delizia nel 3-2 Inter al Napoli

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 25 maggio 1997. Nell’ultima gara stagionale a San Siro, arriva una vittoria per 3-2 sul Napoli. Il protagonista assoluto è Paul Ince, nel bene e nel male.

FARSI PERDONARE – Il 25 maggio 1997 l’Inter gioca l’ultima gara della stagione a San Siro, prima della trasferta finale a Bologna. Ma è, paradossalmente, la partita più difficile dell’anno, dato che arriva solo quattro giorni dopo la sconfitta in finale di Coppa UEFA contro lo Schalke 04. La squadra ospite è il Napoli, che finisce pure per passare in vantaggio al 32′ con il grande ausilio dei nerazzurri, grazie a una deviazione di Paul Ince su tiro di Roberto Ayala. L’Inter ci mette un po’ a carburare, e trova il pareggio solo al 50′, proprio con Ince, che gira magistralmente un assist di testa di Ivan Zamorano. Che a sua volta firma il raddoppio al 66′ con un tocco rapace nell’area partenopea. All’82’ Youri Djorkaeff trova anche il gol del 3-1, prima che Nicola Caccia chiuda i conti sul 3-2, all’ultimo minuto. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: