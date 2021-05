VIDEO AMARCORD – Ibrahimovic porta lo Scudetto all’Inter: 0-2 al Parma!

ULTIMO RESPIRO – A differenza della stagione precedente, la Serie A 2007/08 rimane aperta fino alla fine. Tanto che all’ultima giornata non c’è ancora una squadra Campione d’Italia, complice il pari dell’ Inter col Siena sette giorni prima. In lotta ci sono i nerazzurri e la Roma , impegnate in casa di Parma e Catania . Alla fine la spunta l’Inter, grazie a trentanove splendidi minuti di Zlatan Ibrahimovic . Contro gli emiliani lo svedese entra in campo al 51′, e sotto il diluvio di quella domenica decide letteralmente lo Scudetto. Perché, con la squadra di Roberto Mancini sullo 0-0, i giallorossi stavano effettuando il sorpasso vincendo al Massimino. Il primo gol arriva al 62′, con un destro potente e angolato dai venticinque metri. Il secondo è un tocco ravvicinato di sinistro, su assist di Maicon al 79′. Quello di Ibrahimovic è un ritorno decisivo, dopo essere stato fuori oltre un mese per infortunio. Al fischio finale, il Parma finisce in Serie B, mentre l’Inter alza al cielo il sedicesimo Scudetto della sua storia. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”:

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: