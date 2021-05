Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 maggio 2011. Contro il Palermo Samuel Eto’o firma una doppietta nel 3-1 finale, che vale la vittoria della Coppa Italia.

PENULTIMO TROFEO – Fino al 2 maggio 2021, la data del 29 maggio 2011 aveva un significato diverso in casa Inter. Era infatti la data dell’ultimo trofeo vinto dai nerazzurri, la Coppa Italia 2010/11. L’uomo della finale contro il Palermo è senza dubbio Samuel Eto’o, anche se parte dei ringraziamenti vanno a Wesley Sneijder. Al 26′ l’olandese imbecca in verticale l’attaccante, che supera il portiere con un destro largo. E l’asse si ricompone al 76′, quando Eto’o concretizza l’ultimo passaggio del numero 10 nel contropiede nerazzurro. Prima del finale i rosanero trovano l’orgoglio con il gol di Ezequiel Munoz. Ma in pieno recupero arriva anche la firma di Diego Milito, che al 92′ decide il 3-1 finale. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube pubblicato dal club: