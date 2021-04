VIDEO AMARCORD – Eto’o completa la rimonta sulla Lazio: 2-1 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 aprile 2011. Dieci anni fa i nerazzurri si imponevano in rimonta sulla Lazio, con gol decisivo di Samuel Eto’o.

RIMONTA SENZA PROBLEMI – Dieci anni fa l’Inter deve faticare più del previsto per avere la meglio sulla Lazio. Le cose si mettono male al 24′, quando Julio Cesar atterra Mauro Zarate in area. Rigore per i biancocelesti, e rosso diretto per il portiere. Lo stesso argentino si presenta dal dischetto e spiazza Luca Castellazzi. I nerazzurri avviano subito un forcing asfissiante per recuperare, riuscendoci solo al 40′. Punizione dai venti metri, e battuta magistrale dello specialista Wesley Sneijder, che firma l’1-1. A inizio ripresa Samuel Eto’o decide di completare la rimonta: in contropiede sfrutta uno scivolone di Biava, supera il portiere e deposita in rete la palla del 2-1 finale. Rivediamo la rimonta nerazzurra nel video YouTube dell’account “inter070”: