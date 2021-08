VIDEO AMARCORD – Doppio Eto’o e rimonta: Supercoppa ancora all’Inter!

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 agosto 2010. I nerazzurri conquistano la Supercoppa Italiana in rimonta sulla Roma, grazie a una doppietta di Eto’o.

POKER DI TROFEI – Dopo lo Scudetto, la Coppa Italia e la Champions League, il 2010 dell’Inter prosegue all’insegna della vittoria. E il quarto trofeo arriva – finalmente – sul campo dello stadio San Siro, davanti ai propri tifosi. L’avversario di Supercoppa Italiana è anche stavolta la Roma, per la quarta volta dal 2005. E i giallorossi passano anche in vantaggio al 21′, grazie a un tocco elegante ma micidiale di John Arne Riise, imbeccato da Francesco Totti. Il pareggio dell’Inter arriva al 41′, quando Goran Pandev beffa Lobont e infila l’1-1 da due passi. Al 70′ arriva il raddoppio di Samuel Eto’o, che butta in rete con un tocco ravvicinato l’assist dal fondo di Diego Milito. Dieci minuti ancora Eto’o e Sneijder eseguono un triangolo perfetto al limite dell’area, chiuso poi dal camerunense che sfrutta un’altra pessima resistenza di Lobont e insacca il 3-1. Rafael Benitez alza così il suo primo trofeo da allenatore dell’Inter. Rivediamo le azioni salienti della gara nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: