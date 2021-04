VIDEO AMARCORD – Capolavoro di Dalmat nel 4-2 Inter alla Fiorentina

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 21 aprile 2001. I nerazzurri asfaltano 4-2 la Fiorentina a San Siro. Nel poker anche un gran gol di Dalmat.

LEGGEREZZA – È questa che la parola che meglio descrive la sfida tra Inter e Fiorentina di vent’anni fa. Leggerezza con cui i nerazzurri arrivano a condurre fino al 4-0. Ma anche leggerezza anche per come lasciano che i viola si rialzino. Andiamo con ordine, e partiamo da Christian Vieri, che all’11’ trova un gran sinistro per l’1-0. E al 40′ raddoppia trasformando un rigore. Prima dell’intervallo c’è gloria anche per Stéphane Dalmat, che dai trenta metri trova un destro fantascientifico che si infila all’incrocio dei pali. Al 12′ della ripresa Hakan Sukur firma addirittura il 4-0 Inter con un bel destro a giro dal limite. Gara chiusa? Non per la Fiorentina (allenata dal futuro nerazzurro Roberto Mancini), che al 64′ trova il gol della bandiera con Mauro Bressan. E al 79′ raddoppia, con un pallonetto sontuoso di Enrico Chiesa dal limite. Sarà tutto inutile: finisce 4-2 per l’Inter. Rivediamo il poker nerazzurro nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: