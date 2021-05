VIDEO AMARCORD – Crespo tritura la Lazio: tripletta nel 4-3 Inter

ARMA LETALE – Il 13 maggio 2007 va in scena il festival del gol a San Siro, tra Inter e Lazio . Dopo cinque minuti i biancocelesti sono già in doppio vantaggio contro i freschi Campioni d’Italia. Al 3′ Marco Materazzi devia in rete involontariamente un tiro di Goran Pandev . Dopo due minuti, Massimo Mutarelli infila lo 0-2 di testa. I nerazzurri ci mettono un po’ a riprendersi, ma poi prendono la mira. Al 20′ Hernan Crespo gira in rete un assist ravvicinato di Maicon , accorciando così il risultato. Al 35′ l’argentino tocca a pochi passi dalla linea di porta il pallone del 2-2, ancora su assist del terzino brasiliano. Prima della ripresa, Cristian Ledesma porta di nuovo in vantaggio la Lazio, disegnando una punizione perfetta dal limite. Al pareggio ci pensa ancora Crespo, che all’81’ firma una tripletta . Chiude poi i conti Materazzi, che all’85’ beffa tutti colpendo di testa su calcio d’angolo. Rivediamo i sette gol della gara tra Inter e Lazio nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”:

