VIDEO AMARCORD – Blanc affossa il Piacenza, doppietta e tris Inter

Laurent Blanc, Inter (Photo by Daniel LEAL-OLIVAS / AFP) (Photo credit should read DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP via Getty Images)

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 20 febbraio 2000. In casa del Piacenza, i nerazzurri vincono per tre reti a uno: due portano la firma di Blanc.

TORRIONE – Il grande protagonista di Piacenza-Inter del 20 febbraio 2000 è Laurent Blanc. Il difensore francese svetta nell’area nerazzurra ma anche in quella dei padroni di casa (si gioca allo stadio Granilli). Il numero 5 firma il vantaggio dell’Inter al 21′, saltando più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner da sinistra. Al 79′ firma anche una doppietta, in modo quasi identico. Sempre su angolo da sinistra, Blanc stavolta non ha nemmeno bisogno di saltare per superare il marcatore diretto. Nel frattempo, al 70′ Daniele Delli Carri aveva pareggiato per il Piacenza, seguendo lo stesso fil rouge (di testa su calcio d’angolo). I nerazzurri – nell’occasione in versione gialla – chiudono poi i conti all’88’: Alvaro Recoba si invola verso la porta incontrastato, e serve a Christian Vieri il più facile dei palloni da segnare. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” rivediamo la vittoria dell’Inter per 1-3: