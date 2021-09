VIDEO AMARCORD – Bergkamp e Sosa regolano il Torino: 0-2 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 4 settembre 1994. I nerazzurri danno il via alla Serie A regolando 2-0 il Torino in trasferta, con le reti di Sosa e Bergkamp.

SENZA STORIE – L’Inter inizia la Serie A 1994/95 nel migliore dei modi, con una bella vittoria in trasferta in casa del Torino. Ruben Sosa è indiavolato e potrebbe chiudere la gara con una tripletta. Si accontenta invece di una sola rete, ed è quella che porta in vantaggio i nerazzurri. Su un lancio dalle retrovie al 42′, il difensore granata Falcone prova un intervento di petto che, invece di bloccare l’attaccante, lo premia. Sosa è lesto a beffarlo alle spalle e depositare in rete dopo aver saltato anche il portiere. Nel secondo tempo subentra anche Dennis Bergkamp, che all’89’ conclude una ripartenza trafiggendo il portiere con un destro sul primo palo. Rivediamo la vittoria nerazzurra nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: