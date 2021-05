Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 23 maggio 2000. I nerazzurri affrontano il Parma nello spareggio che vale la qualificazione in Champions League. Nel 3-1 finale sarà decisiva la doppietta di Roberto Baggio.

COLPI D’ARTISTA – Per accedere ai preliminari di Champions League 2000/01, l’Inter deve passare per lo spareggio col Parma, essendosi entrambe classificate quarte a pari punti in Serie A. La sfida si gioca sul campo neutro di Verona, e porta le firme indelebili di Roberto Baggio. Il fuoriclasse firma il vantaggio al 35′ con una punizione magistrale dal lato corto destro dell’area, che si infila vicino al primo palo sorprendendo Gianluigi Buffon. Il vantaggio scatena gli emiliani, che si lanciando alla furiosa ricerca del pareggio, trovando al 69′ con Mario Stanic. Ma pochi minuti dopo (73′) ancora Baggio firma il raddoppio, con un sinistro al volo potente e preciso dal limite dell’area. È il suo ultimo centro in nerazzurro, magnifico, poi andrà al Brescia complici i dissapori col tecnico Marcello Lippi. Prima del fischio finale c’è gloria anche per Ivan Zamorano, che all’89’ raccoglie un lancio dalle retrovie e accomoda in rete il gol del 3-1 finale. La vittoria porta così i nerazzurri ai preliminari di Champions League! Rivediamo il tris nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: