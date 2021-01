VIDEO AMARCORD – Baggio, magnifica acrobazia: l’Inter batte la Roma

Roberto Baggio Parma-Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 30 gennaio 2000. A San Siro la Roma è molto confusa in difesa, Vieri e Baggio ne approfittano.

TUTTO SUBITO – La Roma si presenta a San Siro il 30 gennaio 2000, ma dimentica la concentrazione, e l’Inter ringrazia. Già all’8′ Roberto Baggio serve un filtrante che la difesa giallorossa non riesce a rompere. Ne approfitta Christian Vieri, che supera il portiere con un morbido tocco sotto. Il vantaggio galvanizza l’Inter, che assume subito il controllo della gara. I giallorossi arrivano dalle parti di Angelo Peruzzi solo con dei tiri da fuori o dal limite dell’area. Riescono tuttavia a passare, sfruttando un calcio piazzato: al 32′ Aldair salta più in alto di tutti e incorna la palla dell’1-1 sugli sviluppi di un corner. Per fortuna dell’Inter, però, gli svarioni difensivi non sono ancora esauriti tra i giallorossi. Da un’altra mancata respinta di un difensore arriva il pallone che Francesco Moriero spara addosso a Francesco Antonioli, uscito quasi al limite dell’area. Pallone che si impenna, e che Baggio scaraventa in porta (vuota) con una semi-rovesciata da fermo. È il minuto 42 del primo tempo, e il risultato non cambierà più fino al 90′. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” si possono rivedere i gol del primo tempo tra Inter e Roma: