VIDEO AMARCORD – Adriano demolisce il Treviso all’esordio in Serie A

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 agosto 2005. Adriano traumatizza il Treviso, all’esordio assoluto in Serie A, rifilando una perentoria tripletta ad un attuale giocatore nerazzurro.

TRIPLO TRAUMA – La Serie A 2005/06 dell’Inter si apre ospitando il Treviso a San Siro. I veneti sono all’esordio assoluto in Serie A, arrivato poche settimane dopo l’esclusione di Genoa e Torino, e non sembrano preparati. I nerazzurri impiegano mezz’ora per prendere le misure, poi si scatena il brasiliano Adriano Leite Ribeiro. Al 32′ beffa Samir Handanovic – attuale numero 1 dell’Inter – sul primo palo con un mancino velenoso dal limite. Poi nella ripresa raddoppia al 68′: su cross di Dejan Stankovic, il 10 nerazzurro è libero di stoppare in area e accomodare morbidamente il pallone in rete. Al 79′ Adriano firma la personale tripletta con un altro sinistro letale sul primo palo, sul quale il portiere sloveno non tenta neanche l’intervento. Rivediamo questo 3-0 senza storie nel video YouTube dell’account “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: