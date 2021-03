VIDEO AMARCORD – Adriano elimina il Porto: tripletta e Inter ai quarti

Adriano Leite Riberio – Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 15 marzo 2005. Nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Adriano elimina il Porto con una tripletta.

INCONTENIBILE – Inter-Porto del 15 marzo 2005 è senza dubbio una delle migliori partite di Adriano in maglia nerazzurra. I nerazzurri devono assolutamente vincere a San Siro, dopo l’1-1 dell’andata. Ci penserà l’Imperatore a trascinare i suoi al turno successivo. Il tabellone recita 1-0 già dopo sei minuti: Adriano riceve palla fuori area, si allarga per trovare il sinistro e incrocia verso il secondo palo. Un difensore portoghese si frappone, ottenendo l’effetto di far impennare il pallone, che si infila in porta con un pallonetto. Ma nella ripresa il brasiliano riesce a fare ancora meglio. Al 63′ Julio Cruz serve un bel filtrante, e Adriano trova un tocco sotto di esterno mancino, che beffa il portiere in uscita e si infila all’incrocio. Jorge Costa accorcia al 69′, ma Adriano è in missione, e nessuno può fermarlo. All’87’ trova la tripletta personale, ancora col mancino, dopo aver portato a spasso la difesa del Porto. Rivediamo la sua tripletta nel video YouTube di “TheGreatOneInterist”: