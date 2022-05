VIDEO – Allegri e il ‘calcio’ ricevuto dall’Inter? La realtà è diversa

Allegri, nel post partita di Juventus-Inter, ha parlato di un ‘calcio’ ricevuto da un componente dello staff tecnico di Inzaghi (vedi articolo). In realtà, guardando le immagini, è successo altro.

NIENTE DI VERO – Dopo aver dovuto smentire le provocazioni lato Juventus sui due rigori per l’Inter, che c’erano, è tempo di dire no a un’altra questione: il ‘calcio’ ricevuto da Massimiliano Allegri. L’allenatore bianconero, già ammonito, è stato espulso al 104′ per una lite con la panchina avversaria (vedi articolo). Nel post partita ha più volte affermato che la sua reazione è arrivata a seguito di un colpo subito. In realtà accidentale, come si può notare da questo video.

Mario Cecchi, assistente di #Inzaghi, incrocia #Allegri. I due si sfiorano. Cecchi chiede scusa. Eccolo qui il “calcio” subìto da #Allegri. pic.twitter.com/4BJNZtbOnd — Fabrizio Biasin (@FBiasin) May 13, 2022

Come segnalato dal giornalista Fabrizio Biasin nel video, non c’è nulla di “irregolare” né tantomeno “violento”. Mario Cecchi, collaboratore tecnico di Simone Inzaghi, dopo aver esultato per il 2-4 di Ivan Perisic passa vicino ad Allegri, che non se ne accorge, e lo sfiora. Nessun calcio, nessuna pedata, nessun gesto irrispettoso. Una casualità, tanto che si nota come lo stesso Cecchi chieda subito scusa. Ma non è bastato perché Allegri ha reagito male.