VIDEO – Alexis Sanchez trova il gol col Cile contro l’Uruguay

Alexis Sanchez

Sanchez ritrova la rete con la maglia del Cile. Il numero sette nella notte ha giocato contro l’Uruguay, segnando la rete del momentaneo pari.

GOL AMARO – Nella notte Alexis Sanchez è sceso in campo con la maglia del Cile per sfidare l’Uruguay. Il numero 7 nerazzurro ha trovato il gol del pari, che però non è bastato per portare a casa punti. Ecco gli highlights della partita: