VIDEO – Contro l’Ajax lezione magistrale di Crespo sui colpi di testa

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 12 novembre 2002. I nerazzurri chiudono il girone di Champions League in testa, grazie alla vittoria per 2-1 ad Amsterdam, contro l’Ajax. Man of the match Hernan Crespo, che firma una doppietta di testa.

Ajax-Inter 1-2: il tabellino

AJAX – Didulica; Trabelsi, Bergdolmo, Van Damme (58′ Wamberto), Maxwell; Galasek (71′ Yakubu), de Jong; van der Meyde, Pienaar (58′ Witschge), van der Vaart; Mido. All. Koeman

INTER – Toldo; Zanetti, Cordoba, Materazzi, Coco; Conceiçao (72′ Adani), Di Biagio, Almeyda, Morfeo (90′ Emre); Crespo (65′ Recoba), Vieri. All. Cuper

Gol: 51′ Crespo, 53′ Crespo (I), 93′ van der Vaart

Ammoniti: Mido (A), Toldo, Materazzi, Coco, Almeyda, Vieri (I)

Il resoconto

La sera del 12 novembre 2002 l’Inter certifica il primo posto nel girone preliminare di Champions, bissando il successo dell’andata sull’Ajax. E il mattatore è ancora Hernan Crespo, autore di una doppietta leggendaria, nel giro di due minuti. Al 51′ il numero 9 esegue un terzo tempo perfetto sul cross di Di Biagio, e di testa anticipa tutti. Due minuti dopo fa ancora meglio. Scambia nello stretto con Domenico Morfeo e Christian Vieri, sulla trequarti. Poi Bobo si allarga fino a far partire un cross da posizione defilata: Crespo stacca ancora perfettamente, e stavolta incrocia verso il primo palo, colpendo di testa quasi in sospensione. L’argentino chiude così un girone praticamente perfetto, in cui segna 8 reti in sei presenze. Tre di questi gol arrivano proprio contro i Lancieri, che al 93′ accorciano – inutilmente – il risultato, con un gol fortunoso di Rafael van der Vaart. Nel video YouTube di “sp1873” i principali highlights della gara: