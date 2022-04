VIDEO – Agnelli smentisce Allegri su Juventus-Inter: «Ogni titulo conta…»

Agnelli vuole vincere almeno un trofeo anche in questa difficile stagione. Forse più di Allegri. E l’ultima occasione bianconera sembra ormai essere rappresentata dalla “rivincita” di Juventus-Inter, stavolta in Coppa Italia. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Agnelli

ALTRO CHE ZERO TITULI – Il progetto Allegri-bis ha tutto il sostegno del Presidente Andrea Agnelli che, però, su una cosa non concorda con il suo allenatore. Nel lungo intervento nel corso dell’evento “Il Foglio a San Siro”, Agnelli parla anche della Finale di Coppa Italia (vedi dichiarazioni). E l’opinione del numero uno bianconero non è uguale a quella dell’allenatore Massimiliano Allegri, che dà meno peso al trofeo in palio a Roma. Dopo le sconfitte in Supercoppa Italiana e in Serie A, stavolta Agnelli non pensa proprio di perdere la prossima Juventus-Inter di Coppa Italia. Perché significherebbe chiudere la stagione della Juventus con zero titoli. E per farlo capire il Presidente bianconero cita addirittura l’ex nerazzurro José Mourinho, ma solo velatamente… Come finirà l’ultima sfida stagionale tra l’Inter e la Juventus?

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).