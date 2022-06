VIDEO – L’agente di Gagliardini in visita all’Inter… ma con altri obiettivi ora

Roberto Gagliardini non è in scadenza di contratto in questa stagione ma il suo accordo con l’Inter è fino al 2023. Nonostante ciò, l’agente Beppe Riso conferma che non ci sono trattative aperte per la cessione del suo assistito. Di seguito il video realizzato dai colleghi di Sky Sport

