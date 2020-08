VIDEO – Adriano travolge l’esordiente Treviso di Handanovic: 3-0 Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 28 agosto 2005. Alla prima giornata di campionato, i nerazzurri affrontano il Treviso, esordiente assoluto in Serie A. Giornata da incubo per i veneti (con Handanovic in porta): Adriano piazza una tripletta debordante.

INIZIO PERFETTO – La stagione 2005-2006 dell’Inter e di Adriano inizia all’insegna di gol. La vittima sacrificale, nell’occasione, è il Treviso, all’esordio assoluto in Serie A. In porta i veneti schierano una futura conoscenza dell’Inter, lo sloveno Samir Handanovic. Ma sarà una giornata di dimenticare per il futuro capitano nerazzurro, che viene travolto da un ciclone di nome Adriano Leite Ribeiro. Nella prima mezz’ora il protagonista è Alvaro Recoba, che più volte scalda le mani al 21enne Handanovic, colpendo anche l’incrocio in un’occasione. Ma poi entra in scena Adriano. Al 32′ insegue fino alla linea laterale un lancio lungo di Marco Materazzi: confermato il possesso, discende verso l’area scoccando un mancino letale sul primo palo. Al 68′ le cose sono più facili: addomestica un cross morbido di Dejan Stankovic e infila da pochi passi. E undici minuti dopo chiude i conti. David Pizarro piazza un’azione personale sulla sinistra, entra in area, Adriano riceve lo scarico e trova la staffilata perfetta. 3-0 e tripletta personale: un inizio indimenticabile. Nel video YouTube di “inter070” gli highlights della partita.