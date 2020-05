VIDEO – Adriano spinge l’Inter al quarto posto, distrutta la porta del Parma

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 9 maggio 2004. Adriano da ex batte il Parma, con una punizione terrificante, decidendo a favore della squadra di Zaccheroni lo scontro diretto per la Champions League.

UN SILURO PER LA COPPA – Sedici anni fa l’Inter batteva 1-0 il Parma nella trentatreesima giornata di Serie A 2003-2004. C’è da completare una grande risalita in classifica con la sfida tra quarta e quinta in classifica, che vede i gialloblù davanti di due punti. Nel primo quarto di gara Dejan Stankovic colpisce la traversa e l’ex Benito Carbone prende il palo a Francesco Toldo battuto. Per sbloccare la gara serve un episodio e ci pensa Adriano Leite Ribeiro, che al 63′ si guadagna un calcio di punizione dal limite dell’area e con un fortissimo sinistro radente batte un altro ex, Sébastien Frey, per l’1-0. Gol del grande ex, visto che a gennaio Adriano era rientrato in nerazzurro proprio da Parma. Al fischio finale di Roberto Rosetti, arrivato con gli ospiti in dieci per il doppio giallo a Manuele Blasi, la squadra allenata da Alberto Zaccheroni può esultare: complice la contemporanea sconfitta della Lazio per 2-1 in casa del Brescia è quarto posto in solitaria, decisivo per la qualificazione ai preliminari di Champions League. Di seguito il video di Inter-Parma dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.