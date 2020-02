VIDEO – Adriano, sono 38! Tutti i suoi gol all’Inter e tanti auguri Imperatore

Adriano Leite Ribeiro oggi compie 38 anni. L’ex attaccante brasiliano nato a Rio de Janeiro il 17 febbraio 1982 è stato un campione in campo nonché un enorme rimpianto per tutti i tifosi dell’Inter

AUGURI IMPERATORE – Nessun sostenitore nerazzurro potrà mai dimenticare Adriano, un attaccante acquistato dall’Inter che si presentò nell’estate 2001 nel torneo Pirelli al Santiago Bernabeu “bucando” la rete difesa dal portiere del Real Madrid, Iker Casillas, con un calcio di punizione dal limite battuto magistralmente. A gennaio del 2002 passa in prestito alla Fiorentina, a giugno di quello stesso anno il Parma lo acquista in comproprietà. Qui si impone con una stagione splendida. Prestazioni così di alto livello che Massimo Moratti decise di riacquistare a gennaio 2004 l’altra metà del cartellino. La magia che continua anche in nerazzurro però si interrompe all’improvviso, quando riceve la notizia del padre morto d’infarto. Da allora non sarà più il giocatore che tutti abbiamo conosciuto fino a quel momento. Resta all’Inter fino al gennaio del 2008 quando viene ceduto in prestito al San Paolo fino a giugno quando, con Mourinho in panchina, torna nuovamente a disposizione dell’Inter. Il rapporto con il tecnico portoghese è fatto di amore ed odio e, della stagione 2008/2009, si ricorda in particolare di Adriano la rete messa a segno nel derby contro il Milan, ultimo suo grande acuto con la maglia nerazzurra prima della rescissione del contratto in aprile, che chiude un’esperienza condita da 177 presenze e ben 74 reti, di cui ben 18 in Champions League (record assoluto nella storia dell’Inter).

Da tutta la redazione di Inter-News.it i migliori auguri ad Adriano