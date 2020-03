VIDEO – Adriano sbaglia, Stankovic rimedia: magia e l’Inter piega l’Ajax

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 14 marzo 2006. Contro l’Ajax Adriano sbaglia un rigore, ma ci pensa Stankovic a evitare ulteriori problemi e portare i nerazzurri ai quarti di finale di Champions League.



QUALIFICAZIONE COMPLETATA – Quattordici anni fa l’Inter batteva 1-0 l’Ajax nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2005-2006. Si gioca sette giorni dopo rispetto al resto del programma, perché anche il Milan aveva da disputare il suo ritorno in casa (all’epoca non c’era ancora la divisione su due settimane), e al Meazza si riparte dal 2-2 di Amsterdam. Obafemi Martins prende una traversa nel primo tempo, mentre Adriano Leite Ribeiro fallisce il rigore del possibile 1-0 calciando a lato con una pessima battuta dopo un fallo di mano di Olaf Lindenbergh. Lo 0-0 tiene ancora gli olandesi in corsa, finché al 57′ Dejan Stankovic da sinistra rientra sul destro e con una splendida traiettoria fa secco Marten Stekelenburg. È l’unico gol della partita, che indirizza la qualificazione. La squadra di Roberto Mancini supera il turno e trova il Villarreal ai quarti, conoscendo già il rivale perché il sorteggio era avvenuto in precedenza. Di seguito il video di Inter-Ajax dall’account YouTube “TheGreatOneInterist”.