VIDEO – Adriano celebrato dalla UEFA: le giocate migliori con l’Inter

La UEFA celebra oggi Adriano Leite Ribeiro con un video di tutte le sue migliori giocate, rigorosamente in maglia Inter.

INCREDIBILE – “Un attaccante incredibile”, tanto basta alla UEFA per introdurre – sui propri canali social ufficiali – le migliori giocate di Adriano in maglia Inter. Non servono, in effetti, molti altri aggettivi per descrivere quello che è stato uno dei più forti attaccanti di sempre ad aver indossato la maglia nerazzurra. Andiamo quindi a goderci una compilation delle sue migliori giocate. Rigorosamente con l’Inter.

⚫🔵 Un attaccante 𝐈𝐍𝐂𝐑𝐄𝐃𝐈𝐁𝐈𝐋𝐄 🇧🇷 Adriano in azione con l'@Inter 😍😍😍 pic.twitter.com/Xa7rOuRCIB — La UEFA (@UEFAcom_it) August 1, 2021