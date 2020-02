VIDEO – Adriano, basta 1′: l’Inter passa col Chievo a porte chiuse

Condividi questo articolo

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’11 febbraio 2007. In un pomeriggio abbastanza surreale, con la sfida col Chievo a porte chiuse, è Adriano a impreziosire il silenzio del Bentegodi con un eurogol.

SENZA PUBBLICO – Tredici anni fa l’Inter batteva 0-2 il Chievo nella ventitreesima giornata di Serie A 2006-2007. Si torna a giocare, dopo che il precedente turno era stato interrotto e rinviato di due mesi e mezzo, per gli scontri in occasione del derby Catania-Palermo del 2 febbraio con la morte dell’ispettore Filippo Raciti. Non ci sono spettatori, perché i provvedimenti dei giorni seguenti hanno visto l’introduzione di una serie di misure restrittive: il Bentegodi non è ancora a norma, vietata la vendita dei biglietti. In campo niente sconti dall’Inter: neanche un minuto e la sblocca Adriano Leite Ribeiro, con una clamorosa giocata di forza per superare un avversario e scaricare un sinistro a effetto da posizione defilata. Al 51′ raddoppia Hernan Jorge Crespo dopo aver vinto un rimpallo al limite e con la complicità del portiere del Chievo Vincenzo Sicignano. È la quindicesima delle diciassette vittorie consecutive della squadra di Roberto Mancini, record ancora imbattuto in Serie A. Di seguito il video di Chievo-Inter dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.