VIDEO – I 10 migliori gol di Giampaolo Pazzini con la maglia dell’Inter

PAZZO – Sono 19 i gol di Giampaolo Pazzini con la maglia dell’Inter. Arrivato nel gennaio del 2011 con Leonardo in panchina, aiutò i nerazzurri a vincere la Coppa Italia e a raggiungere il secondo posto in Campionato. L’anno dopo fu scambiato con il Milan con l’amico e compagno alla Sampdoria, Antonio Cassano. L’Inter lo ha omaggiato con i 10 migliori gol segnati in nerazzurro.