VIDEO – Vidal, allenamento col nuovo bolide: «Felice per le piccole cose»

Arturo Vidal in questi giorni non ha mancato di far sapere a tutti del suo nuovo bolide acquistato. Ovvero la FIAT Panda vecchio modello. Un acquisto insolito per un giocatore, ma non di certo per il centrocampista cileno…

NUOVO BOLIDE – Arturo Vidal e un acquisto “insolito” per un giocatore. Il centrocampista cileno ha infatti comprato una FIAT Panda modello vecchio. Con la quale – come mostrato sul suo profilo Instagram ufficiale, oggi si è presentato per l’allenamento ad Appiano Gentile.

FELICITÀ – Arturo Vidal ha accompagnato il video su Instagram con queste parole: “Sono contento di venire ad allenarmi. La vita mi ha dato molte opportunità, ma so che sono felice per le più cose più piccole”.