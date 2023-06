VIDEO – L’Inter vola a Istanbul! Inzaghi con la squadra al completo. Repice fiducioso | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi spazio all’intervista esclusiva con Francesco Repice, alla partenza dell’Inter direzione Istanbul per la finale di Champions League. Riferimenti anche alle condizioni fisiche dei rientranti dagli infortuni e alla conferenza stampa di domani di Simone Inzaghi in vista della partita di sabato.

TG IN NERAZZURRO – In esclusiva con Elisa Luceri di Inter-News.it ha parlato Francesco Repice, fiducioso a proposito della finale di Champions League dei nerazzurri contro il Manchester City. La squadra di Simone Inzaghi è in viaggio oggi per Istanbul, è partita questo pomeriggio e arriverà in serata. L’allenatore piacentino avrà tutti a disposizione per coronare il sogno, recuperati sia Henrikh Mkhitaryan che Joaquin Correa. Domani ci sarà la conferenza stampa del tecnico dell’Inter, sarà la vigilia del match più importante degli ultimi anni per il club. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dell’8 giugno pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

