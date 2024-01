VIDEO − Inter supercampione! Sempre più storia | TG Flash Inter-News

− Prima giornata da supercampioni per l’Inter, dopo la vittoria in Supercoppa italiana contro il Napoli per 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez al 91′. Per i nerazzurri si tratta dell’ottava supercoppa della propria storia, la terza consecutiva dopo le edizioni vinte contro Juventus e Milan. Inzaghi sale nell’Olimpo dei grandi, staccando tutti e diventando l’allenatore con più Supercoppe nella storia del calcio italiano: 5. Questa mattina il rientro da Riyad, con la squadra che riprenderà gli allenamenti in vista di Firenze domani. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di martedì 23 gennaio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).