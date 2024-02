VIDEO – Inter, arriva la Salernitana. La nota della Curva Nord | TG Flash Inter-News

− È il giorno di, gara valida per la venticinquesima giornata di campionato. I nerazzurri, che scenderanno in campo alle 21 allo stadio San Siro, vanno a caccia dell’ottavo successo consecutivo da inizio anno. L’obiettivo è confermarsi e mettere pressione sulla Juventus volando momentaneamente a +10. Simone Inzaghi, nonostante la partita contro l’in Champions League in programma martedì 20, schiererà l’Inter migliore con pochissimi cambi. Uno obbligato in difesa con de Vrij per Acerbi e poi i due esterni. A San Siro sarà presente ovviamente la Curva Nord, che nelle ultime ore però ha lanciato un proprio comunicato , annunciando la non coreografia per la sfida di martedì. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di venerdì 16 febbraio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).