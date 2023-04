VIDEO – Inter-Lazio decisiva (anche) per lo scudetto: Inzaghi sfida il passato | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sul calendario dell’Inter con una partita praticamente ogni tre giorni da qui alla fine, soprattutto per la squadra allenata da Simone Inzaghi domenica impegnata contro la Lazio in campionato.

TG IN NERAZZURRO – Vigilia di Inter-Lazio importantissima per la squadra di Simone Inzaghi, ma anche il Napoli guarderà con attenzione dato che a partite da questa giornata i partenopei con un incastro non semplice potrebbero già festeggiare lo scudetto con sei giornate di campionato in anticipo. Probabile turnover per Inzaghi che sfida il suo passato, mentre nella Lazio si rivede Ciro Immobile in attacco. Chi non scenderà in campo a San Siro sarà Digitalbits, dopo la decisione della società di rimuovere lo sponsor. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di sabato 29 aprile pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

