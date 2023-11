VIDEO – Inter, col Frosinone vietato sbagliare! | TG Flash Inter-News

Il TG di Inter-News.it torna anche in questa stagione, in formato flash! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie flash, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra.

TG IN NERAZZURRO – L’Inter cerca col Frosinone un’altra vittoria per rimanere al primo posto in campionato prima della sosta e dello scontro diretto contro la Juventus. A San Siro potrebbero rientrare dal primo minuto per i nerazzurri Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Federico Dimarco, rimasti tutti in panchina a Salisburgo in Champions League. Sul fronte mercato iniziati i primi contatti con Tiago Djalo del Lille. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di venerdì 10 novembre 2023 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

TG FLASH INTER-NEWS.IT – COME SEGUIRLO

