VIDEO – L’Inter fa il break e ritorna in vetta! Sensi, ci siamo! | TG Flash Inter-News

– Dolce day after per l’, che si è risvegliata nuovamente capolista solitaria grazie allo 0-1 firmato ieri da Lautaro Martinez a Firenze contro la Fiorentina. Un successo che ha garantito alla Beneamata di ritornare in vetta, a più uno sulla. Simone Inzaghi, arrivato secondo nella classifica della Panchina d’Oro , ha concesso due giorni di riposo alla squadra prima di ricominciare i lavori in vista della partitissima contro la Juventus. Sono ore calde anche per l’addio diverso il Leicester. Questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dal nostro, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il video del TG IN di lunedì 29 gennaio 2024 pubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).