VIDEO – Brozovic-Arabia? Inter valuta, Cavaliere dice no! Dzeko tratta | TG Inter-News

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Sul mercato oggi impazzano le voci Brozovic-Arabia, che abbiamo discusso con l’agente Cavaliere.



TG IN NERAZZURRO − Sono appena iniziate le partite delle 20.45 delle qualificazioni agli Europei, che vedono impegnati quattro giocatori dell’Inter, più l’amichevole della Germania con Robin Gosens. Fra chi è in campo adesso anche Edin Dzeko, per il quale prosegue la trattativa col Fenerbahçe. Lui andrebbe via a parametro zero, mentre per Marcelo Brozovic c’è da trattare. L’Al-Nassr ha fatto la sua prima offerta, si tratta: l’agente Vincenzo Cavaliere, intervistato in esclusiva da Sandro Caramazza (vedi articolo), dice no a una cessione del centrocampista croato. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di martedì 20 giugno 2023 pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

