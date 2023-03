VIDEO – Antivigilia di Spezia-Inter: le possibili scelte di Inzaghi | TG Inter-News 8 marzo 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Quest’oggi il focus è sugli aggiornamenti da Appiano Gentile con i recuperi di Federico Dimarco e Joaquin Correa, oltre alla convocazione di Dzeko in nazionale e alle parole di Lautaro Martinez. Spazio anche alle voci sul ritorno di Antonio Conte (vedi videoeditoriale).

TG IN NERAZZURRO − Prosegue la preparazione in vista della gara contro lo Spezia in programma venerdì alle ore 20.45. Squadra al lavoro agli ordini di Simone Inzaghi, con i possibili recuperi di Federico Dimarco e Joaquin Correa. Edin Dzeko intanto si prepara per le qualificazioni a EURO 2024 dopo la convocazione nella Bosnia, mentre Lautaro Martinez ha parlato ai media argentini. Infine le voci sul ritorno di Antonio Conte. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di mercoledì 8 marzo pubblicato sulla nostra Web TV (iscriviti subito!).

