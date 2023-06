– Il mercato dell’Inter entra nel vivo, e il primo giocatore in entrata potrebbe essere il giovane difensore tedesco Bisseck. A proposito di difesa, anche Francesco Acerbi è pronto a “tornare” all’Inter, riscattato dalla Lazio. Chi saluta, invece, è Roberto Gagliardini, che potrebbe non essere il solo insieme ad Edin Dzeko che ha offerte dalla Turchia. In stand-by la situazione legata a Raoul Bellanova e Davide Frattesi, ma l’Inter resta sempre in pole. L’agente del giovane Andi Hoti ha incontrato la dirigenza in Viale della Liberazione per parlare del suo futuro. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito ilpubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).