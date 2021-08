SUMMERTIME – Rivedi la diretta di Inter-News.it con Biasin [PODCAST]

SummerTime è l’appuntamento fisso con la redazione di Inter-News.it. Recupera in differita la puntata andata in diretta venerdì 6 agosto a partire dalle ore 18, con il giornalista Fabrizio Biasin come ospite.



Tanti i temi trattati nella diretta insieme al Direttore Responsabile Riccardo Spignesi e ai redattori Roberto Balestracci e Ivan Vanoni in compagnia del giornalista di "Libero" Fabrizio Biasin! Inevitabile la discussione su Romelu Lukaku, vista la situazione col Chelsea, con diverse notizie e analisi di cosa potrà succedere.