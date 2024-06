VIDEO IN – Focus San Siro: l’arrivo del CEO di Webuild all’incontro con Inter e Milan

Inter e Milan sono pronte ad ascoltare Webuild sul piano di ristrutturazione di San Siro. A Palazzo Marino, che ospita l’incontro fra le parti, arriva il CEO della multinazionale.

INCONTRO – Sono attese novità in casa Inter, ma anche Milan. Quello che hanno in comune i due club è San Siro e il futuro dello stadio. In questo momento a Palazzo Marino, infatti, si sta svolgendo un meeting fra le società e Webuild, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. La multinazionale del settore delle costruzioni quest’oggi presenterà il progetto di ristrutturazione di San Siro.

ARRIVO – Per questo motivo il CEO di Webuild, Massimo Ferrari, ha fatto il suo ingresso nella location destinata all’incontro proprio pochi minuti fa. Di seguito il video raccolto dal nostro inviato sul posto a Milano, Onorio Ferraro. Quest’ultimo riferisce anche della presenza di altre figure di rappresentanza dei due club: Alessandro Antonello per l’Inter e Paolo Scaroni e Giorgio Furlani per il Milan. Nel corso del pomeriggio, dunque, potrebbero arrivare novità importanti legate proprio al futuro di San Siro e alle intenzioni dei due club milanesi. Il nostro inviato è pronto a raccogliere tutte informazioni.