VIDEO – Alla prima di Ronaldo, l’Inter scopre Recoba: doppietta al Brescia!

Condividi questo articolo

Alvaro Recoba Inter-Brescia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 31 agosto 1997. Inter-Brescia, prima assoluta di Ronaldo in nerazzurro in un San Siro stracolmo. Ma invece del Fenomeno, i tifosi scoprono il talento di Alvaro Recoba.

EPIFANIA – La doppietta di Alvaro Recoba nel giorno dell’esordio di Ronaldo spiega perfettamente il concetto di serendipità. Mentre tutto San Siro, alla prima giornata di campionato contro il Brescia, spera di vedere le magie del brasiliano, il 31 agosto 1997 segna la scoperta del Chino. Il neopromosso Brescia sembra la perfetta vittima sacrificale per bagnare a dovere l’esordio di Ronaldo con l’Inter. Ma anche il nuovo numero 10 sembra farsi prendere dalla troppa foga, forzando troppo i tiri e le azioni a suo favore. E in questo eccesso di confidenza, si inserisce perfettamente Dario Hubner. Il panzer bresciano disorienta perfettamente Fabio Galante, controllando prima di petto, e poi fucilando la palla all’incrocio in girata, da dentro l’area. Doveva essere una giornata di festa, ma al 73′ il Brescia è in vantaggio.

Inter-Brescia 2-1: largo al Chino

Nell’ultimo quarto d’ora di gara, un gol di Ronaldo non è più mero desiderio, ma dura necessità. Eppure il pareggio arriva dai piedi di un altro attaccante 20enne nerazzurro. Si tratta di Alvaro Recoba, acquistato in estate per un impulso momentaneo del presidente Massimo Moratti. Subentra a Maurizio Ganz al 70′, e dieci minuti trova il primo gol con la maglia dell’Inter. Una micidiale bordata di sinistro dai 25 metri, che dalla sinistra si insacca inesorabile sull’incrocio dei pali più lontano. E sei minuti dopo arriva il bis. Punizione da posizione centrale sui 30 metri, sulla palla va solo Recoba, esibendo per la prima volta la specialità della casa. Il tiro è perfetto, e Recoba democratico: stavolta è l’altro incrocio a ricevere la sua palla. Risultato ribaltato in sei minuti, con due gol da stropicciarsi occhi e mani. Per la prima volta di Ronaldo ci sarà invece tempo. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della gara: