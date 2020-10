VIDEO – Recoba capitano, Inter incontenibile: 5-0 al Livorno in un’ora

Recoba Cruz Inter-Livorno

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 16 ottobre 2005. Contro il Livorno il capitano è Alvaro Recoba, che sigla anche il gol del definitivo 5-0. Ecco il video con tutti gli highlights.

POKERISSIMO – La mattina del 16 ottobre 2005 si apre con malcelato fastidio in casa Inter. Contro il Livorno non potrà esserci Adriano, non rientrato in tempo dal Brasile. Tuttavia, l’assenza del numero 10 sarà impalpabile, perché gli uomini di Mancini piegano i toscani senza troppa fatica. Al minuto 11 è già 1-0, grazie al gol di Marco Materazzi che capitalizza una divertente carambola nell’area amaranto, sugli sviluppi di un corner. E al 19′ arriva anche il secondo: Giuseppe Favalli scocca un cross rasoterra da sinistra, che Julio Cruz deve appena correggere in rete. Il primo tempo si conclude sul 2-0, e nella ripresa basterà un quarto d’ora per archiviare definitivamente la gara. Al 47′ il Livorno rimane in dieci per l’espulsione dell’ex Francesco Coco. Dopo due minuti Esteban Cambiasso trova il 3-0 con un preciso mancino dal limite. Altri due minuti, e il poker è servito: su calcio d’angolo, Materazzi effettua un ponte che Ivan Cordoba trasforma in gol da pochi passi. Al minuto 61, la scure si abbatte definitivamente sui toscani, col quinto gol nerazzurro. Alvaro Recoba esegue un’azione ubriacante delle sue saltando mezza difesa, e infilando Marco Amelia con un diagonale (ovviamente mancino) da dentro l’area. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” il resoconto della gara: