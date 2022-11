MONDIALI IN QATAR 2022 – Rivedi la diretta di Inter-News.it dopo Senegal-Olanda [PODCAST]

Mondiali IN Qatar 2022, il nuovo appuntamento con la redazione di Inter-News.it per seguire e commentare le prestazioni dei nerazzurri impegnati in nazionale. Recupera in differita la puntata andata in diretta lunedì 21 novembre 2022 in occasione di Senegal-Olanda 0-2 valevole per la fase a gironi dei Mondiali in Qatar.

MONDIALI IN QATAR 2022 – Ti sei perso l’appuntamento LIVE di Senegal-Olanda con la redazione di Inter-News.it? Nessun problema! Rivedi la puntata del podcast MONDIALI IN QATAR 2022 in differita, quando e come vuoi. Segui la pagina Facebook (clicca qui) e iscriviti al canale YouTube (clicca qui) di Inter-News.it per non perderti nessuna notifica e recuperare tutti i contenuti. Un appuntamento fisso durante questa competizione per seguire e commentare le prestazioni dei giocatori dell’Inter impegnati in Qatar. redattori Ivan Vanoni, Roberto Balestracci e Giulio Di Cienzo. Di seguito il video della prima puntata con Alessia Gentile, Giulio Di Cienzo, Elisa Luceri e Romina Sorbelli.

Questa la prima puntata del podcast Mondiale di Inter-News.it. Prossimo appuntamento martedì 22 novembre alle 12.30 per commentare la prestazione di Lautaro Martinez in Argentina-Arabia Saudita.